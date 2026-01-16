Al Teatro Giordano la Piccola Compagnia Impertinente mette in scena la tragicommedia distopica ' Arcipelago G'
Venerdì 30 gennaio alle 21, al Teatro Umberto Giordano, la Piccola Compagnia Impertinente presenta la tragicommedia distopica ‘Arcipelago G’. Lo spettacolo, scritto da Paolo Briguglia ed Enrico Cibelli e diretto dallo stesso Briguglia, offre una riflessione sulla società attraverso un racconto teatrale originale. Un’occasione per assistere a una produzione che unisce introspezione e narrazione, nel rispetto delle tradizioni teatrali italiane.
Venerdì 30 gennaio alle 21 va in scena al Teatro Umberto Giordano lo spettacolo ‘Arcipelago G’, produzione della Piccola Compagnia Impertinente, scritto da Paolo Briguglia ed Enrico Cibelli e diretto dallo stesso Paolo Briguglia.Ambientato intorno al 2120, Arcipelago G è una tragicommedia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
