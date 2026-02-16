Il FantaSanremo 2026 torna con nuove regole e premi per chi crea la squadra più forte. La gara si svolge durante il Festival di Sanremo, che si tiene al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio. Quest’anno, il gioco introduce bonus e malus più equilibrati, mentre gli utenti possono scoprire strategie per salire in classifica. Gli appassionati possono già iscriversi e prepararsi a sfidare amici e altri fan della manifestazione.

Con il Festival di Sanremo 2026, al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio, riparte anche il FantaSanremo 2026. Il fantasy game che l’anno scorso ha coinvolto 5 milioni e 200 mila squadre e più di 700mila leghe. Non lo conoscete? Qui trovate tutte le indicazioni per un esordio in grande stile nel gioco più divertente associato al Festival. Se invece avete già giocato, scoprite tutte le regole e le grandi novità della nuova edizione. FantaSanremo: come si gioca. Il meccanismo è semplice: ogni giocatore deve formare una squadra di sette artisti tra i cantanti in gara (i cosiddetti big che quest’anno sono 30): cinque titolari e due riserve. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - FantaSanremo 2026: il regolamento, bonus e malus, consigli per vincere, novità e quando iscriversi al fantasy game legato al Festival

Il Fantasanremo 2026 si avvicina, e questa volta il motivo è il grande interesse dei fan per le nuove regole e le quotazioni degli artisti in gara.

Sono aperte le iscrizioni a FantaSanremo, il gioco legato al Festival di Sanremo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.