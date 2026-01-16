Douglas Costa al Chievo Verona è ufficiale! L’ex Juve riparte dalla Serie D | i dettagli dell’operazione che ha riportato il brasiliano in Italia

Douglas Costa torna in Italia e si unisce al Chievo Verona, club di Serie D. Dopo l’esperienza in Australia con il Sydney, il calciatore brasiliano riprende la carriera in Italia, contribuendo con la sua esperienza al progetto del club veneto. La trattativa è stata ufficializzata, sottolineando l’ambizione del Chievo di rilanciarsi nel calcio italiano. Questa operazione segna un nuovo capitolo per Costa, ora impegnato nel campionato dilettantistico.

Douglas Costa al Chievo Verona: l’ex stella bianconera riparte dai dilettanti dopo l’addio al Sydney, il presidente Laterza esalta l’ambizione del club. È una notizia che ha del clamoroso e che scuote dalle fondamenta l’intero panorama calcistico italiano, riverberando con forza fino alle categorie dilettantistiche. In data odierna, 16 gennaio 2026, l’ A.C. ChievoVerona ha ufficializzato un colpo di mercato che sembra uscito da un videogioco: Douglas Costa è a tutti gli effetti un nuovo giocatore gialloblù. L’esterno brasiliano, arrivato da svincolato dopo aver concluso l’ultima esperienza oceanica con l’FC Sydney, ha deciso di rimettersi in gioco in Italia sposando il progetto della rinata società clivense. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Costa al Chievo Verona è ufficiale! L’ex Juve riparte dalla Serie D: i dettagli dell’operazione che ha riportato il brasiliano in Italia Leggi anche: Douglas Costa Chievo Verona, è fatta! L’ex Juve ha firmato. Intesa definita con contratto fino a giugno Leggi anche: Douglas Costa Chievo Verona: accordo verbale raggiunto! Ora si attende solo la firma per ufficializzare l’operazione La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Douglas Costa torna in Italia per giocare in Serie D: fatta col Chievo Verona, poi all'Al Ittifaq con Balotelli; Clamoroso Douglas Costa, va in Serie D con il Chievo: ma il ritorno in Italia sarà temporaneo; Il Chievo vuole regalarsi un sogno clamoroso: riportare in Italia Douglas Costa; Douglas Costa al Chievo, Frattesi verso la Premier, Milan di nuovo su Kostic, Singo offerto all'Inter. Le 5 trattative che vi siete persi oggi. Douglas Costa è un nuovo giocatore del Chievo Verona: è ufficiale - Il Chievo Verona "comunica di aver definito l’accordo con il giocatore Douglas Costa fino al termine della stagione. sportmediaset.mediaset.it

Il sogno diventa realtà: Douglas Costa è un giocatore del Chievo! - Se qualche anno fa ci avessero detto che Douglas Costa sarebbe sceso in Serie D al Chievo Verona, sicuramente ci saremmo fatti una grossa risata. gazzettaregionale.it

L'ex Juventus e Bayern Douglas Costa riparte dalla serie D con il Chievo Verona - Un colpo che scuote il calcio italiano, portando in Serie D uno dei nomi più prestigiosi passati ... firenzeviola.it

Douglas Costa riparte dalla serie D con il Chievo Verona. Giocherà con i gialloblù fino a fine stagione, poi andrà a Dubai. #ANSA x.com

Douglas Costa riparte dalla serie D con il Chievo Verona. Giocherà con i gialloblù fino a fine stagione, poi andrà a Dubai. #ANSA - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.