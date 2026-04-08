Rio Mondiali Giovanili Scherma | solo Ottavi nella Spada

A Rio de Janeiro si sono aperti gli ottavi di finale nei Mondiali Giovanili di scherma, con la gara di spada che ha segnato l'inizio del turno ad eliminazione diretta. La settima giornata della competizione, dedicata ai giovani atleti nelle categorie giovanili e cadetti, ha visto i primi match della specialità, che proseguiranno nelle prossime ore. In questa fase, i partecipanti si sfidano per accedere ai quarti di finale.

La settima giornata dei Campionati Mondiali Giovanili e Cadetti di scherma, attualmente in corso a Rio de Janeiro, ha inaugurato il tabellone dedicato alla specialità della Spada. Nella categoria individuale femminile Under 20, la rappresentativa italiana ha registrato tanti ottimi piazzamenti, sebbene sia mancato l’accesso ai quarti di finale. Le atlete Mariachiara Testa, Ludovica Costantini e Giulia Paulis hanno concluso il proprio percorso agli ottavi, arrestandosi alle soglie delle prime otto posizioni. Analizzando i piazzamenti, Mariachiara Testa ha ottenuto la quattordicesima piazza finale. Dopo aver superato i turni eliminatori, l’azzurra ha subito l’arresto per mano della schermitrice cinese Yin. 🔗 Leggi su Sportface.it

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