Rio Mondiali Giovanili Scherma | i risultati degli azzurri nella Spada

Nella settima giornata dei Mondiali Giovanili di Rio de Janeiro 2026 si sono disputate le gare di spada individuale per la categoria Under 20. La giornata ha visto sfidarsi i giovani atleti in tutte le fasi della competizione, con alcune vittorie e eliminazioni da parte degli azzurri. Le prove si sono svolte nel rispetto del calendario ufficiale, con i risultati che saranno ufficializzati nelle prossime ore.

La settima giornata dei Campionati Mondiali Giovani e Cadetti di Rio de Janeiro 2026 ha inaugurato il programma della spada, focalizzandosi interamente sulle competizioni individuali della categoria Under 20. Per la copertura dell’evento, gli appassionati potranno seguire le fasi salienti della competizione attraverso i canali ufficiali della federazione. Nello specifico, la trasmissione in diretta streaming è affidata alla piattaforma dedicata Fencing TV. Tra gli uomini si evidenziano i risultati di assoluto rilievo ottenuti da Riccardo Cedrone e Cristiano Sena. Cedrone ha dominato il proprio raggruppamento conquistando cinque vittorie a fronte di una singola sconfitta, accumulando un eccellente differenziale di quattordici stoccate positive. 🔗 Leggi su Sportface.it

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