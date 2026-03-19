Rinnovo Spalletti spunta la data della firma e i dettagli dell’accordo | gli aggiornamenti sul prolungamento del tecnico della Juve

Il rinnovo di Spalletti come allenatore della Juventus sembra essere vicino alla conclusione, con la data della firma che sta emergendo in queste ore. Secondo le fonti, l’accordo prevede un prolungamento del contratto già prima di Pasqua. La società e l’allenatore stanno definendo i dettagli dell’intesa, che dovrebbe essere ufficializzata a breve. Nessun altro elemento è stato comunicato finora.

Rinnovo Spalletti, il tecnico potrebbe prolungare il contratto già prima di Pasqua. Prevista la firma per un anno con una opzione per il 2028. Il futuro della panchina bianconera è ormai tracciato: l’intesa per il rinnovo di Spalletti è stata raggiunta quasi su ogni fronte. Mancano soltanto alcuni dettagli formali, ma la fumata bianca è attesa a brevissimo, con la firma che potrebbe arrivare già prima di Pasqu a. Il tecnico toscano e la dirigenza hanno dialogato a lungo nelle ultime settimane, definendo un progetto che punta a riportare la Juventus ai vertici del calcio italiano nel minor tempo possibile. Un ruolo cruciale in questa trattativa è stato ricoperto da Giorgio Chiellini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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