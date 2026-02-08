Unimore | la Sala degli Stucchi rinasce dopo il restauro e celebra 850 anni di storia universitaria

Dopo mesi di lavori, la Sala degli Stucchi del Rettorato di Unimore ha riaperto i battenti. È tornata a essere il cuore delle cerimonie e degli eventi ufficiali dell’università, dopo un intervento che ha recuperato le sue decorazioni e i dettagli storici. La riapertura segna anche i 850 anni di storia dell’ateneo, celebrati con un momento speciale aperto a studenti, docenti e cittadini.

La Sala degli Stucchi del Rettorato Unimore ha riaperto i suoi cancelli all’attività istituzionale dopo un accurato restauro, restituendo alla comunità accademica e alla città uno spazio di grande valore storico e artistico. La cerimonia di inaugurazione, tenutasi questo 8 febbraio 2026, ha visto la partecipazione della Rettrice Rita Cucchiara e della Presidente della Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero, Costanza Torricelli, a sottolineare l’importanza della sinergia tra l’Università e il tessuto sociale ed economico del territorio. L’intervento di recupero, reso possibile grazie a una generosa donazione di 40.🔗 Leggi su Ameve.eu

L'abbazia di Viboldone compie 850 anni e per l'occasione si svolgono numerosi eventi e concerti.

