Messina celebra Antonina De Luca | 100 anni di vita tra storia resilienza e rinascita della città

Antonina De Luca ha compiuto 100 anni a Messina, una tappa importante che rappresenta anche un pezzo di storia locale. La sua lunga vita si intreccia con i cambiamenti della città, dalla ricostruzione dopo i danni del terremoto alla ripresa economica. I familiari e i cittadini si sono radunati per festeggiare questa ricorrenza, ricordando le sfide superate e i momenti di gioia condivisi nel tempo.

Un Secolo di Vita a Messina: Antonina De Luca Compie 100 Anni, un Omaggio alla Memoria della Città. Messina ha celebrato ieri, 15 febbraio 2026, un traguardo straordinario: i cento anni di Antonina De Luca. La festa, un momento di intensa emozione e condivisione, ha ripercorso un secolo di storia italiana attraverso la vita di una donna che ha saputo affrontare ogni sfida con dignità e resilienza. La cerimonia, a cui ha partecipato anche il sindaco Federico Basile, ha sottolineato l'importanza di onorare coloro che hanno contribuito a costruire l'identità della città. Un Raggio di Sole sulla Storia Messinese.