Rinasce il giardino segreto della Caserma Rossani | ecco il piano

La Giunta ha approvato il progetto per il ripristino del giardino all’italiana all’interno dell’ex Caserma Rossani, nell’ambito dei lavori per la realizzazione della nuova Casa della Cittadinanza. Il piano prevede interventi di restauro e valorizzazione dello spazio verde, che sarà riqualificato per ospitare attività rivolte ai cittadini. La decisione riguarda la ripresa dei lavori e l’avvio delle procedure per il recupero del giardino.

La Giunta ha dato il via libera al progetto di ripristino del giardino all'italiana situato all'interno dell'ex Caserma Rossani, nell'ambito della creazione della nuova Casa della Cittadinanza. L'intervento mira a restituire decoro e funzionalità a un'area storica che sarà aperta alla collettività. L'operazione nasce da una scoperta avvenuta durante i lavori di recupero di uno degli edifici del complesso militare, destinato a diventare la Casa della Cittadinanza. Sul lato nord della struttura so . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rinasce il giardino segreto della Caserma Rossani: ecco il piano I lavori per la Casa della Cittadinanza nell'ex Rossani: sarà recuperato un giardino all'italianaIl cantiere del giardino è finanziato con fondi Pinqua del Pnrr per un importo di circa 523mila euro. Lavori nell'ex Caserma Rossani: prende forma la nuova Accademia delle Belle ArtiLa nuova struttura sarà completata fra un paio di anni, ma alcuni spazi dovrebbero poter essere agibili e utilizzabili prima della scadenza prevista. Giunta approva progetto del giardino all'italiana nella nuova Casa della Cittadinanza dell'ex Caserma Rossani: sarà dedicato a Erminia TraversaGiunta approva progetto del giardino all'italiana nella nuova Casa della Cittadinanza dell'ex Caserma Rossani: sarà dedicato a Erminia Traversa ... ilikepuglia.it Bari, approvato il progetto esecutivo per il Giardino all’italiana della ex Caserma RossaniBARI - La giunta comunale di Bari ha approvato il progetto esecutivo per il recupero e la riqualificazione del cosiddetto giardino all’italiana all’interno della nuova Casa della Cittadinanza, nel c ... giornaledipuglia.com