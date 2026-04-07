I lavori per la Casa della Cittadinanza nell' ex Rossani | sarà recuperato un giardino all' italiana

Nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dell'ex Caserma Rossani a Bari, si sta procedendo alla realizzazione della nuova ‘Casa della Cittadinanza’. Contestualmente, sarà recuperato e riqualificato un giardino all'italiana che si trova nelle vicinanze. Le operazioni interessano le vecchie palazzine destinate a ospitare l'Accademia, mentre il giardino verrà ripristinato come spazio di pertinenza.

Il cantiere del giardino è finanziato con fondi Pinqua del Pnrr per un importo di circa 523mila euro. L'area verde è stata individuata durante i cantieri di realizzazione della Casa della Cittadinanza: si tratta di un giardino realizzato negli anni '50 del secolo scorso, con eucalipti, pitosfori e un cedro. L'assessore cittadino alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi, ha confermato che "proseguono speditamente i lavori di realizzazione della futura Casa della Cittadinanza, che diventerà spazio vitale per le associazioni della città e Polo integrato di servizi per il quartiere, destinato a tutte le generazioni. Ora,... 🔗 Leggi su Baritoday.it

Lavori nell'ex Caserma Rossani: prende forma la nuova Accademia delle Belle ArtiLa nuova struttura sarà completata fra un paio di anni, ma alcuni spazi dovrebbero poter essere agibili e utilizzabili prima della scadenza prevista.

Lavori per la nuova piazza d'Arti nell'ex Rossani: stop al vecchio parcheggio, pronta l'area di sosta provvisoriaE' pronto e sarà attivo da lunedì prossimo, 26 gennaio, il nuovo parcheggio provvisorio negli spazi dell'ex caserma Rossani.

Temi più discussi: Al via i lavori per la realizzazione della Palazzina dell’Emergenza Urgenza dell’ospedale di Fabriano; Ostia, corsa ai fondi per la Casa della cultura Gigi Proietti: c’è un piano per il rilancio; Web Tv Comune di Napoli – Casa, lavoro, sviluppo: reportage sul nuovo Piano Urbanistico; Le Comunità Consapevoli: benessere condiviso e prevenzione nella relazione tra operatori IFEC e cittadini.

Giunta approva progetto del giardino all'italiana nella nuova Casa della Cittadinanza dell'ex Caserma Rossani: sarà dedicato a Erminia TraversaGiunta approva progetto del giardino all'italiana nella nuova Casa della Cittadinanza dell'ex Caserma Rossani: sarà dedicato a Erminia Traversa ... ilikepuglia.it

AL VIA I LAVORI PER LA PALAZZINA DELL’EMERGENZA URGENZA DELL’OSPEDALE DI FABRIANOFabriano – È stato dato il via ai lavori per la realizzazione del nuovo Polo Emergenza Urgenza di Fabriano, un ... radiogold.tv

APERTURA UFFICIALE DELLA CASA DELLA CULTURA! 7 Aprile ore 17.00 Con il Magistrato Catello Maresca per onorare la memoria di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Rosario Livatino. La Casa della Cultura apre le sue porte alla cittadinanza, offre - facebook.com facebook