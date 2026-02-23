Lavori nell' ex Caserma Rossani | prende forma la nuova Accademia delle Belle Arti

Lavori nell'ex Caserma Rossani, causa di un importante progetto di riqualificazione, stanno portando alla nascita della nuova Accademia delle Belle Arti. Il cantiere sta avanzando rapidamente e alcuni ambienti potrebbero essere pronti già prima della fine dei lavori. La ristrutturazione coinvolge diversi spazi storici dell’edificio, che presto ospiteranno laboratori e aule dedicate agli studenti. La data di apertura ufficiale si avvicina, mentre gli operai continuano a lavorare con ritmo intenso.

La nuova struttura sarà completata fra un paio di anni, ma alcuni spazi dovrebbero poter essere agibili e utilizzabili prima della scadenza prevista. Questa mattina il sindaco, Vito Leccese, l'assessore alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi, e il presidente dell'Accademia di Belle Arti di Bari, Rocky Malatesta, accompagnati dai responsabili dell'impresa appaltatrice, hanno effettuato un sopralluogo all'interno dell'area della ex Rossani, dove procedono i lavori per la realizzazione della nuova sede dell'Accademia che interessano i fabbricati D e H. L'edificio D ospiterà la nuova Aula Magna dedicata alla didattica teatrale e alle rappresentazioni, con un'ampia sala da 300 posti per il pubblico, il foyer e il palco con camerini, oltre ad aule didattiche, laboratorio di scenotecnica, spazi distributivi e servizi igienici.