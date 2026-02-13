Imbarcadero di Cendon | Giovani imprenditori rivitalizzano un’icona della gastronomia sul Sile dopo decenni di storia

L’Imbarcadero di Cendon ha riaperto oggi, 12 febbraio 2026, grazie all’arrivo di giovani imprenditori che vogliono restituire vitalità a questa tradizione locale. Dopo anni di inattività, il locale sul fiume Sile si anima di nuovo con un progetto che combina innovazione e rispetto per la storia del luogo. Un gruppo di giovani ha deciso di investire nel locale, portando nuove idee e un’offerta gastronomica rinnovata, attirando così l’attenzione degli abitanti e dei turisti della zona.

Un Imbarcadero Rinasce: Giovani Imprenditori e Tradizione sul Sile. Silea (Treviso) – L'Imbarcadero di Cendon, storico locale sulle rive del fiume Sile, ha riaperto ieri, 12 febbraio 2026, dopo un periodo di chiusura. La nuova gestione è affidata a Emanuelle Celeste Favero e Filippo Frati, una giovane coppia di 27 anni, con il prezioso supporto di Antonella Donzella, figura legata al locale da decenni e custode della sua storia. La riapertura, salutata dalla vicesindaca Ylenia Canzian e da numerosi clienti affezionati, segna un nuovo capitolo per un'icona della gastronomia locale.