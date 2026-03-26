Vandalizzata la panchina tricolore in piazza Cavour | rimossa la targa dedicata ai martiri delle foibe
In piazza Cavour è stata danneggiata la panchina tricolore dedicata ai martiri delle foibe e agli esuli istriano dalmati e giuliano. La targhetta che identificava il monumento è stata rimossa, mentre la panchina stessa è stata vandalizzata. L’episodio si è verificato recentemente e non sono ancora note le eventuali motivazioni o responsabilità.
Ignoti hanno rimosso la targhetta commemorativa e danneggiato la struttura, suscitando forte indignazione da parte del coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia e del Comitato 10 Febbraio Panchina vandalizzata e la targhetta rimossa in piazza Cavour. Un gesto compiuto ai danni della “panchina tricolore” dedicata alla memoria dei martiri delle foibe e degli esuli istriano dalmati e giuliano. Un’iniziativa, di poco più di una settimana fa, portata avanti dal coordinamento cittadino di Fratelli D'Italia in collaborazione con il comitato 10 febbraio. “Parliamo di uno sfregio alla memoria - afferma il consigliere del III municipio Giuseppe Caramagno - una cosa assurda che arreca dolore non solo a tutta la nostra comunità ma a tutte quelle persone che amano l'Italia e vogliono la verità storica. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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