Vandalizzata la panchina tricolore in piazza Cavour | rimossa la targa dedicata ai martiri delle foibe

In piazza Cavour è stata danneggiata la panchina tricolore dedicata ai martiri delle foibe e agli esuli istriano dalmati e giuliano. La targhetta che identificava il monumento è stata rimossa, mentre la panchina stessa è stata vandalizzata. L’episodio si è verificato recentemente e non sono ancora note le eventuali motivazioni o responsabilità.

Ignoti hanno rimosso la targhetta commemorativa e danneggiato la struttura, suscitando forte indignazione da parte del coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia e del Comitato 10 Febbraio Panchina vandalizzata e la targhetta rimossa in piazza Cavour. Un gesto compiuto ai danni della “panchina tricolore” dedicata alla memoria dei martiri delle foibe e degli esuli istriano dalmati e giuliano. Un’iniziativa, di poco più di una settimana fa, portata avanti dal coordinamento cittadino di Fratelli D'Italia in collaborazione con il comitato 10 febbraio. “Parliamo di uno sfregio alla memoria - afferma il consigliere del III municipio Giuseppe Caramagno - una cosa assurda che arreca dolore non solo a tutta la nostra comunità ma a tutte quelle persone che amano l'Italia e vogliono la verità storica. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Vandalizzata la panchina tricolore in piazza Cavour: rimossa la targa dedicata ai martiri delle foibe Articoli correlati "La panchina del ricordo", in piazza Cavour un'iniziativa per ricordare le vittime delle foibeUna panchina tricolore dedicata alla memoria dei martiri delle foibe e degli esuli istriano dalmati e giuliano. Dopo l’atto vandalico arriva la nuova targa commemorativa ai Martiri delle FoibeIeri la scoperta dal vile atto vandalico che ha distrutto la targa commemorativa dedicata a Norma Cossetto, simbolo delle vittime delle foibe e... Altri aggiornamenti su Vandalizzata la panchina tricolore in... Argomenti discussi: GuagnaNO: affluenza record e verdetto chiaro. Vandalizzata la panchina dedicata a Norma CossettoIgnoti hanno imbrattato nella notte la panchina tricolore dedicata a Norma Cossetto, inaugurata lo scorso 10 febbraio a Guagnano, in Salento. Ne dà notizia Saverio Congedo, coordinatore provinciale di ... rainews.it Vandalizzata panchina dedicata a Norma Cossetto, FdI Lecce 'Vigliacchi'Ignoti hanno imbrattato nella notte la panchina tricolore dedicata a Norma Cossetto, inaugurata lo scorso 10 febbraio a Guagnano, in Salento. Ne dà notizia Saverio Congedo, coordinatore provinciale di ... ansa.it