Rimini introduce il Disability Advisor | a supporto delle imprese per l’inserimento dei lavoratori con disabilità

A Rimini è stata creata una figura chiamata Disability Advisor, con l’obiettivo di assistere le imprese nel processo di inserimento lavorativo di persone con disabilità. Questa figura fornirà supporto pratico e consulenza alle aziende, aiutandole a rispettare le normative e a promuovere ambienti di lavoro più inclusivi. La misura si inserisce in un progetto volto a facilitare l’occupazione di soggetti con disabilità e a sviluppare una cultura aziendale più aperta.

Una figura di supporto per le imprese per accompagnarle nell’inserimento lavorativo dei dipendenti con disabilità e per favorire la costruzione di una cultura aziendale inclusiva. È il profilo del Disability Advisor, una nuova figura professionale che il Comune di Rimini intende introdurre grazie. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Inclusione, lavoro e disabilità. Il supporto delle onlus alle impresePromuovere inclusione lavorativa e valorizzare le diversità può diventare una risorsa concreta anche per le aziende. Regione Lazio, 10 milioni di euro per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilitàLa Regione Lazio ha pubblicato un avviso pubblico per finanziare misure destinate a favorire l’inserimento e la permanenza nel mondo del lavoro delle... Rimini introduce il Disability Advisor per promuovere l’inclusione lavorativaLa nuova figura professionale supporterà le imprese nell’inserimento e nella gestione di dipendenti con disabilità, rafforzando una cultura aziendale inclusiva e sostenibile ... altarimini.it Inserimento lavorativo per dipendenti disabili, arriva il Disability AdvisorCompito del Disability Advisor è principalmente quello di supportare le aziende nella gestione del processo di inserimento lavorativo di persone con disabilità, sia in fase di assunzione sia dopo, per ... newsrimini.it