Le onlus supportano le imprese nel promuovere l’inclusione lavorativa e valorizzare le diversità. Questo approccio mira a creare ambienti di lavoro più aperti e accessibili, offrendo strumenti e assistenza alle aziende che desiderano integrare persone con disabilità. L’iniziativa si rivolge a imprese di vari settori, evidenziando come il sostegno delle organizzazioni non profit possa favorire la crescita e l’innovazione nel mondo del lavoro.

Promuovere inclusione lavorativa e valorizzare le diversità può diventare una risorsa concreta anche per le aziende. "Significa arricchire i team, rafforzare la cultura aziendale e contribuire a generare valore sociale sul territorio", spiega il consorzio Insieme per il Sociale che propone la seconda edizione di "Territori Inclusivi", finanziato da Città Metropolitana e realizzato con la partecipazione di A&I Onlus e Arcipelago Cooperativa Sociale Onlus. Con questo programma le imprese del territorio potranno accedere a un supporto mirato e gratuito sui temi dell’inclusione, del lavoro e della disabilità. Il progetto è rivolto alle aziende dei Comuni di Cinisello, Bresso, Cormano e Cusano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inclusione, lavoro e disabilità. Il supporto delle onlus alle imprese

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