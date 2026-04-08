Rigo jr raddoppia dal Val d' Orcia
Il secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra si svolgerà nel fine settimana con il Rally della Val d'Orcia. Tra i partecipanti ci sarà anche Jacopo Rigo, che prenderà parte alla gara con l’obiettivo di dimostrare nuovamente le proprie capacità. La competizione si svolgerà sulle strade della regione toscana, con un percorso che si snoda attraverso diverse prove speciali. La gara vedrà coinvolti vari piloti e equipaggi provenienti da diverse zone del paese.
Il secondo atto del Campionato Italiano Rally Terra, quello in programma con il Rally della Val d'Orcia previsto per il prossimo fine settimana, è pronto ad accogliere anche Jacopo Rigo, desideroso di confermare il proprio potenziale. Pur mantenendo un profilo basso, come da tradizione, il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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Rally: Rigo Jr. raddoppia dal Val d’OrciaGià leader del 4WD nel Campionato Italiano Rally Terra il giovane figlio d'arte andrà a caccia di fortune anche nel neonato Trofeo Open. comunicati-stampa.net
RIGO JR. RADDOPPIA DAL VAL D'ORCIA Già leader del 4WD nel Campionato Italiano Rally Terra, il giovane figlio d'arte andrà a caccia di fortune anche nel neonato Trofeo Open. BORGO VALSUGANA (TN)- Il secondo atto del Campionato Italiano Rally Terr - facebook.com facebook
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