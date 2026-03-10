Rally primo podio per il trentino Rigo Jr a Foligno

Nel rally di Foligno, il pilota trentino Rigo Jr ha conquistato il suo primo podio nel Campionato Italiano Rally Terra. Durante l'evento, ha affrontato le prove con determinazione, portando a termine le tappe con successo. L'esordio nel campionato è stato caratterizzato da un percorso che ha visto il giovane atleta completare tutte le fasi previste, dimostrando una buona preparazione e concentrazione.

La tensione, mischiata all'emozione, è stata parte integrante delle giornate di avvicinamento all'esordio nel Campionato Italiano Rally Terra ma Jacopo Rigo, confermando una maturità superiore ai suoi 19 anni, ha portato a termine il proprio compito nel migliore dei modi, quello presentato sul banco del Rally Città di Foligno. Il pilota da Borgo Valsugana era chiamato al confronto con la massima serie nazionale per gli amanti dello sterrato e, pur con il successo già conquistato a tavolino in classe N5 in quanto unico partente, il portacolori di Scuderia Malatesta ha messo assieme un weekend intelligente. Al volante della Ford... 🔗 Leggi su Trentotoday.it

