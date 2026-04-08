Rigiocare il Futuro | al via nuovi corsi nel centro polisportivo della Casa Circondariale di Secondigliano

Oggi sono iniziati nuovi corsi di padel presso il centro polisportivo all’interno della Casa Circondariale di Secondigliano. I corsi fanno parte del progetto Rigiocare il Futuro, promosso dall’istituto in collaborazione con Entain. L’iniziativa mira a offrire opportunità sportive ai detenuti, coinvolgendo le strutture sportive già presenti nel carcere. La partecipazione è aperta ai detenuti interessati a praticare il nuovo sport.

Prendono il via oggi i nuovi corsi di padel, all’interno della Casa Circondariale di Secondigliano, nell’ambito del progetto Rigiocare il Futuro, promosso dall’Istituto insieme ad Entain. I corsi di padel, organizzati da Revancha SSD, prendono il via oggi e si svolgeranno con cadenza settimanale. Le attività saranno condotte da tecnici qualificati, e andranno a integrare i percorsi formativi portati avanti con Sport Senza Frontiere per l’avviamento e il perfezionamento nello sport del calcio e il primo corso per arbitri organizzato all’interno di un istituto penitenziario in collaborazione con l’Associazione Italiana Arbitri (AIA). «Con... 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Rigiocare il Futuro: al via nuovi corsi nel centro polisportivo della Casa Circondariale di Secondigliano L’Insubria guarda al futuro, apertura dell’anno accademico: più ricerca e nuovi corsiVarese – Teatro Sociale di Como gremito per la cerimonia di inaugurazione del ventottesimo anno accademico dell’Università degli Studi dell’Insubria. "Solidale tra le sbarre": il libro della volontaria della casa circondarialeIl tema della condizione carceraria viene affrontato nel nuovo libro di Giovanna Baldini, "Solidali tra le sbarre.