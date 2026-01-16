Solidale tra le sbarre | il libro della volontaria della casa circondariale

Il tema della condizione carceraria viene affrontato nel nuovo libro di Giovanna Baldini, "Solidali tra le sbarre. L’esperienza di Controluce nella realtà pisana" (Ets, pp. 115, 12 euro), che racconta l’esperienza di volontaria all’interno della casa circondariale pisana che l’autrice vive da tempo pressoché quotidianamente da 15 anni. Questioni serie narrate con semplicità e senza specialismi: le zone d’ombra - tante -, le rare luci, le grandi potenzialità di recupero sociale di frequente disattese, le difficoltà di un’emancipazione troppo spesso contraddetta dall’isolamento materiale e morale, dall’emarginazione, dal disinteresse collettivo sono gli ingredienti di questo volume. 🔗 Leggi su Lanazione.it

