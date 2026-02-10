Giorno del Ricordo Modena rende omaggio ai martiri delle foibe

Questa mattina a Modena si è tenuta la cerimonia per il Giorno del Ricordo. In piazzale Natale Bruni, le autorità e i cittadini hanno deposto una corona al monumento dedicato ai martiri delle foibe. È stato un momento di memoria per ricordare le vittime italiane di Istria, Fiume e Dalmazia.

Si è svolta questa mattina, martedì 10 febbraio, in piazzale Natale Bruni, la cerimonia commemorativa del Giorno del Ricordo, con la deposizione di una corona al monumento di pietra carsica dedicato "Ai figli di Istria, di Fiume, di Dalmazia, italiani per stirpe lingua e cultura, martiri in foiba.

