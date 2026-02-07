Cagliari | contestato il Giorno del Ricordo cartelli partigiani accendono polemiche e denunce per propaganda

A Cagliari, il Giorno del Ricordo si trasforma in un caso di polemiche. Alcuni manifesti che ricordano le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata sono stati contestati, accusati di propaganda partigiana. La città si divide tra chi difende il diritto di ricordare e chi denuncia un uso politico della commemorazione. La questione ha acceso discussioni e portato anche a denunce ufficiali.

La città di Cagliari è al centro di una crescente polemica politica e civile a seguito della comparsa di manifesti che reinterpretano il significato del "Giorno del Ricordo", la ricorrenza annuale dedicata alle vittime delle foibe e all'esodo giuliano-dalmata. I cartelli, diffusi in diverse zone centrali della città sarda e nelle vicinanze di istituti scolastici, riportano la scritta "10 febbraio, giorno del ricordo partigiano", una rilettura che ha immediatamente scatenato reazioni di condanna e richieste di rimozione da parte di esponenti politici e associazioni. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Corrado Meloni, ha espresso con fermezza il suo sdegno, definendo l'iniziativa una "provocazione intollerabile" e sollecitando un intervento immediato del sindaco per la rimozione dei poster e l'avvio di indagini per accertare le responsabilità.

