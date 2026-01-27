Raccolta firme contro la tassa etica Così sarà fuga di fica dicono le pornostar

La proposta di una tassa etica ha suscitato reazioni contrastanti. Alcuni, come la pornostar Valentina Nappi, esprimono dubbi sulla sua efficacia, sottolineando possibili conseguenze inattese. È importante analizzare i pro e i contro di questa iniziativa, valutando impatti sociali ed economici, senza lasciarsi trasportare da slogan o prese di posizione.

Altro che fuga dei capitali, "qui si rischia la fuga di fica". Valentina Nappi, pornoattrice italiana famosa in mezzo mondo, scherza, ma neanche troppo. C'era anche lei questa mattina al Senato, nella sala dell'Istituto Santa Maria in Aquiro, per presentare una raccolta firme. Quella per l'abolizione della tassa etica. Il balzello più odiato da Onlyfancer e star della pornografia. Nata nel 2008 con il più comprensibile nome di porno-tax si applica non solo alle grandi aziende, ma anche ai creator più piccoli, colpendoli con un'addizionale Irpef aggiuntiva del 25 per cento. Troppe tasse insomma che - a sentire la Nappi - rischierebbero di indurre le pornoattrici a recarsi in altri luoghi a registrare fellatio e altre acrobazie sessuali.

