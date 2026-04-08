Rientro dalla vacanza nel Messinese tragedia sull’A14 | 62enne muore in galleria grave anche una residente di Patti

Dopo aver trascorso le vacanze nel Messinese, un uomo di 62 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto in una galleria dell’autostrada A14 tra Ancona Sud e Ancona Nord. Una donna residente a Patti è rimasta ferita in modo grave nello stesso episodio. La tragedia si è verificata nel tratto tra le due uscite, poco dopo il termine delle festività in Sicilia.

Si era appena concluso il viaggio in Sicilia, tra le giornate di festa trascorse nel messinese, ma il rientro verso casa si è trasformato in una tragedia sull’autostrada A14 Adriatica, nel tratto tra Ancona Sud e Ancona Nord, all’altezza della galleria Montedomini.La vittima è Merita Qemalli, 62. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Tragedia sull’A14, la Procura apre un fascicolo per omicidio stradale: la vittima aveva 62 anni e tornava da una vacanza in SiciliaANCONA - Si chiamava Merita Qemalli la donna morta a causa dell’incidente avvenuto nella notte tra ieri e lunedì, in autostrada 14, poco prima...

Scontro con un Tir nel tunnel dell?A14: muore Merita, grave il compagno di Chiaravalle. Ferito anche un bimboCHIARAVALLE Il dramma si è materializzato a pochi chilometri dall’uscita di Ancona Nord.

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E’ stato un rientro dalle vacanze agitato quello degli studenti dell’agrario Marsano, sulla collina di Sant’Ilario, sopra Genova Nervi. L’assenza contemporanea di tutti e tre i collaboratori scolastici del plesso ha reso difficoltoso l’ingresso degli studenti e l’inizio d - facebook.com facebook

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