Un incidente mortale si è verificato nel tunnel dell’A14, pochi chilometri dall’uscita di Ancona Nord. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto si è scontrata con un tir subito dopo aver superato il casello, causando la morte di una donna. Il compagno della donna è rimasto ferito in modo grave, mentre un bambino ha riportato ferite di minore entità. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi.

CHIARAVALLE Il dramma si è materializzato a pochi chilometri dall’uscita di Ancona Nord. Una volta sorpassato il casello, sarebbe bastata una manciata di minuti per raggiungere casa dopo il lungo viaggio affrontato sull’A14 e iniziato da Patti, in provincia di Messina. È stato lo schianto contro un Tir sotto la galleria Sappanico a spezzare il rientro a Chiaravalle della famigliola. Un impatto devastante avvenuto poco prima delle 4 di ieri, che ha strappato alla vita la 62enne Merita Qemalli. Le condizioni Feriti gravemente il compagno, Raffaele Di Martino, autotrasportatore di 49 anni che era alla guida della Ford Mondeo che si è scontrata con il mezzo pesante, e la sorella più piccola di Merita, seduta davanti e residente in Sicilia. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Scontro con un Tir nel tunnel dell?A14: muore Merita, grave il compagno di Chiaravalle. Ferito anche un bimbo

Tragedia in galleria: muore il bimbo di 3 anni dopo lo scontro con un tirLa vita del piccolo di tre anni, originario di Serra San Quirico, si è spenta ieri mattina all’ospedale Salesi di Ancona.

Incidente A14, schianto choc fra tir in galleria a Pedaso: un 22 ferito grave soccorso in eliambulanza e traffico paralizzatoPEDASO Un inferno di lamiere in galleria, in uno dei punti più critici della A14.

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Quotidiano di Sicilia. . Scontro verbale questa mattina alla stazione centrale di Palermo tra l'assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò e il vice presidente di Italia Viva Davide Faraone. Motivo della lite il Sicilia Express https://qds.it/video-sicilia- - facebook.com facebook

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