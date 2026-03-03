Le ragioni di una scelta consapevole per il no Il portale della Diocesi Ambrosiana promuove l’evento per il referendum

Da ilgiornale.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portale della Diocesi Ambrosiana promuove un evento dedicato al referendum costituzionale, concentrandosi sulla campagna per il “no”. Nel frattempo, proseguono le iniziative pubbliche di propaganda a sostegno della scelta di opporsi alla separazione delle carriere. La discussione pubblica sul tema si intensifica con incontri e manifestazioni organizzate in diverse città.

Continuano gli eventi di propaganda per il “no” al referendum costituzionale per la separazione delle carriere. In queste ore il Portale della Diocesi Ambrosiana - Chiesa di Milano sta pubblicizzando un evento esplicitamente schierato per il “no” organizzato da “LA Città dell’Uomo APS”. L’incontro, che è previsto per domani tramite piattaforma Zoom, si trova nella sezione eventi del sito della diocesi e viene presentato come una “tavola rotonda” per “esporre le ragioni di una scelta consapevole per il No”. Stando a quanto si legge nella presentazione sul sito, partecipano all’incontro “Enzo Balboni, già docente di Diritto costituzionale alla Cattolica; Antonio D’Andrea, professore di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Brescia e Franco Monaco, già parlamentare, notista politico”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

le ragioni di una scelta consapevole per il no il portale della diocesi ambrosiana promuove l8217evento per il referendum
© Ilgiornale.it - “Le ragioni di una scelta consapevole per il no”. Il portale della Diocesi Ambrosiana promuove l’evento per il referendum

Leggi anche: L’evento del Comitato dei Progressisti di Milano per spiegare le ragioni del Sì al referendum

Verso il referendum sulla giustizia, ad Avellino confronto tra chi sostiene le ragioni del "Sì" e chi le ragioni del "No"L’Ordine degli Avvocati di Avellino apre le porte al dibattito pubblico in vista dell'importante appuntamento elettorale del 22 e 23 marzo.

Tutto quello che riguarda Diocesi Ambrosiana

Temi più discussi: Resto volentieri: Monsignor Delpini guiderà la diocesi di Milano anche nel 2026; Milano - Papa Leone XIV manifesta stima a Delpini e gli chiede di proseguire alla guida dell’Arcidiocesi; Referendum costituzionale del 22-23 marzo. Le ragioni di una scelta; Mons. Delpini prosegue alla guida dell’arcidiocesi ambrosiana.

Chiesa, domani Diocesi Ambrosiana in preghiera per la pace delle 13Milano, 3 mar. (askanews) – In un contesto segnato da guerre e violenze che continuano a sconvolgere intere popolazioni ? in un clima di tensione ulteriormente acuita dalla nuova crisi in Iran ?, nel ... askanews.it

Mons. Delpini prosegue alla guida dell’arcidiocesi ambrosianaSi avvicina il giorno del compimento del 75^ compleanno ed ho pensato di chiedere una udienza a papa Leone XIV per sottoporgli alcune mie riflessioni preliminari. In sostanza ho esposto al papa le bu ... korazym.org

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.