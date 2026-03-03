Le ragioni di una scelta consapevole per il no Il portale della Diocesi Ambrosiana promuove l’evento per il referendum

Il portale della Diocesi Ambrosiana promuove un evento dedicato al referendum costituzionale, concentrandosi sulla campagna per il “no”. Nel frattempo, proseguono le iniziative pubbliche di propaganda a sostegno della scelta di opporsi alla separazione delle carriere. La discussione pubblica sul tema si intensifica con incontri e manifestazioni organizzate in diverse città.

Continuano gli eventi di propaganda per il “no” al referendum costituzionale per la separazione delle carriere. In queste ore il Portale della Diocesi Ambrosiana - Chiesa di Milano sta pubblicizzando un evento esplicitamente schierato per il “no” organizzato da “LA Città dell’Uomo APS”. L’incontro, che è previsto per domani tramite piattaforma Zoom, si trova nella sezione eventi del sito della diocesi e viene presentato come una “tavola rotonda” per “esporre le ragioni di una scelta consapevole per il No”. Stando a quanto si legge nella presentazione sul sito, partecipano all’incontro “Enzo Balboni, già docente di Diritto costituzionale alla Cattolica; Antonio D’Andrea, professore di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Brescia e Franco Monaco, già parlamentare, notista politico”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Verso il referendum sulla giustizia, ad Avellino confronto tra chi sostiene le ragioni del "Sì" e chi le ragioni del "No"L’Ordine degli Avvocati di Avellino apre le porte al dibattito pubblico in vista dell'importante appuntamento elettorale del 22 e 23 marzo.

Temi più discussi: Resto volentieri: Monsignor Delpini guiderà la diocesi di Milano anche nel 2026; Milano - Papa Leone XIV manifesta stima a Delpini e gli chiede di proseguire alla guida dell’Arcidiocesi; Referendum costituzionale del 22-23 marzo. Le ragioni di una scelta; Mons. Delpini prosegue alla guida dell’arcidiocesi ambrosiana.

Chiesa, domani Diocesi Ambrosiana in preghiera per la pace delle 13Milano, 3 mar. (askanews) – In un contesto segnato da guerre e violenze che continuano a sconvolgere intere popolazioni ? in un clima di tensione ulteriormente acuita dalla nuova crisi in Iran ?, nel ... askanews.it

Mons. Delpini prosegue alla guida dell’arcidiocesi ambrosianaSi avvicina il giorno del compimento del 75^ compleanno ed ho pensato di chiedere una udienza a papa Leone XIV per sottoporgli alcune mie riflessioni preliminari. In sostanza ho esposto al papa le bu ... korazym.org

Mario Delpini resta alla guida della diocesi ambrosiana. Mons. Delpini aveva presentato le dimissioni per i 75 anni, ma Papa Leone XIV non le ha accettate. «Resto volentieri, mi sento onorato e grato». Leggi la notizia (per Milano: una bellissima notizia!): htt - facebook.com facebook