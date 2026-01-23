Davos Lagarde | ricostruire la fiducia

Davos, Lagarde sottolinea l'importanza di ricostruire la fiducia, evidenziando come questa richieda tempo e attenzione. Secondo le sue parole, la fiducia può essere facilmente compromessa, anche in modo lieve, e il suo consolidamento necessita di impegno costante. Un intervento che invita a riflettere sulla delicatezza delle relazioni economiche e sulla responsabilità di tutti nel preservarle.

13.00 "Costruire fiducia richiede tempo, ma basta pochissimo per eroderla.Credo che la fiducia sia stata intaccata,forse un po', forse molto. Ma il nostro dovere è senza dubbio quello di ricostruire ciò che può essere stato compromesso". Così a Davos la presidente Bce Lagarde. "Quello che porto a casa da questa settimana è che abbiamo un dovere di verità. Noi, come istituzioni che producono dati e analisi su ciò che accade, abbiamo la responsabilità di distinguere i segnali dal rumore: è così che si mantiene la fiducia".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Davos, Lagarde abbandona la cena con Lutnick che viene contestatoDurante il World Economic Forum di Davos 2026 si sono registrate reazioni diverse a interventi di rilievo.

Fischi a Lutnick, Lagarde abbandona la sala: si scatena il putiferio alla cena a DavosDurante il World Economic Forum di Davos 2026, si sono verificati momenti di forte tensione: mentre il discorso di Mark Carney ha ricevuto applausi, le reazioni alla presenza di Howard Lutnick sono state opposte, culminate con fischi e l’uscita di Christine Lagarde dalla sala.

