Dopo la Soprintendenza anche il Tar contro Rapinese | accolto il ricorso per sospendere il taglio

Il Tar Lombardia ha sospeso temporaneamente il progetto di piantumazione in via XX Settembre a Como. La decisione arriva dopo il ricorso presentato da un gruppo di cittadini, rappresentati dagli avvocati Maria Cristina Forgione e Massimo Forgione. La Soprintendenza aveva già bloccato l’intervento, ora anche il tribunale amministrativo si è schierato contro il progetto, sospendendo gli effetti dei provvedimenti.

Il Tar Lombardia (Sezione Terza) ha accolto la domanda cautelare presentata dagli avvocati Maria Cristina Forgione e Massimo Forgione per conto di un gruppo di cittadini e ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati relativi al progetto di piantumazione in via XX Settembre a Como.

