Serie A trasferte vietate per i tifosi Roma Napoli e Fiorentina? La decisione del TAR sul ricorso
Il Tar ha deciso di vietare le trasferte dei tifosi di Roma, Napoli e Fiorentina a causa di episodi di violenza nelle partite precedenti. La decisione nasce dalle richieste delle autorità di sicurezza, preoccupate per l’ordine pubblico durante le gare in trasferta. Le associazioni dei supporter hanno presentato un ricorso, ma il tribunale ha optato per questa misura temporanea. Di conseguenza, gli stadi ospitano solo i tifosi di casa, lasciando i settori ospiti vuoti in alcune partite. La situazione resta sotto osservazione.
Trasferte vietate, Tar Lazio conferma divieto per tifosi Roma, Fiorentina e NapoliIl Tar del Lazio ha confermato il divieto di trasferta per i tifosi di Roma, Fiorentina e Napoli, motivando la decisione con le quattro ordinanze depositate oggi.
Stop alle trasferte, i tifosi di Fiorentina, Napoli e Roma fanno ricorso al TAR
Il TAR del Lazio si prepara a discutere i ricorsi di migliaia di tifosi di Fiorentina, Napoli e Roma.
Roma, Napoli, Fiorentina: trasferte vietate ai tifosi, ricorsi respinti dal TarIl Tar del Lazio ha respinto le domande cautelari presentate dalle Associazioni dei tifosi della Roma, della Fiorentina e del Napoli contro i decreti del Ministero dell'Interno con i quali è stato san ... sport.sky.it
Trasferte vietate, bocciati i ricorsi di Napoli, Fiorentina e RomaÈ arrivata la conferma da parte del Tar del Lazio sul divieto delle trasferte per i tifosi di Napoli, Fiorentina e Roma, disponendo ... laziopress.it
