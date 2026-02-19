Serie A trasferte vietate per i tifosi Roma Napoli e Fiorentina? La decisione del TAR sul ricorso

Il Tar ha deciso di vietare le trasferte dei tifosi di Roma, Napoli e Fiorentina a causa di episodi di violenza nelle partite precedenti. La decisione nasce dalle richieste delle autorità di sicurezza, preoccupate per l’ordine pubblico durante le gare in trasferta. Le associazioni dei supporter hanno presentato un ricorso, ma il tribunale ha optato per questa misura temporanea. Di conseguenza, gli stadi ospitano solo i tifosi di casa, lasciando i settori ospiti vuoti in alcune partite. La situazione resta sotto osservazione.

