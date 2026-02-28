Basso Salento in allerta | ricerche in corso per la scomparsa di un 75enne

Nel basso Salento, il territorio di Ugento è in allerta a causa della scomparsa di Cesare Marchi, un uomo di 75 anni che risiede ad Alliste. Le autorità stanno conducendo ricerche sul territorio per rintracciarlo. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e le forze dell’ordine sono impegnate nelle operazioni di ricerca.

Cesare Marchi è residente ad Alliste e di lui non si hanno notizie dalla mattinata di ieri. Ultimo avvistamento a Torre San Giovanni. La Prefettura ha attivato il protocollo. Protezione civile anche con i droni UGENTO – Il territorio del basso Salento sta vivendo ore di profonda apprensione per la scomparsa di Cesare Marchi, 75 anni, residente ad Alliste. Le tracce dell’uomo, che si muove a piedi, si sono perse la mattina di ieri, venerdì 27 febbraio, intorno alle ore 7, in località Torre San Giovanni, frazione marittima di Ugento. Di fronte alla situazione, la Prefettura di Lecce ha disposto l’attivazione del piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coordinando le forze in campo, dopo aver convocato questa mattina, alle 11, il tavolo tecnico. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Maltempo: zona centrosud della Puglia in allerta vento, per tarantino e Salento anche temporali Protezione civile, previsioni meteoFra le regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è, in parte, la Puglia. noinotizie.it

Maltempo, in arrivo temporali: allerta arancione sulla Puglia centrale Adriatica e il SalentoDalle ore 14 di oggi e per le successive dodici ore. L’allerta è gialla per la Puglia centrale Bradanca e il basso Ofanto, mentre sale al livello arancione per la Puglia centrale Adriatica, il Salento ... lagazzettadelmezzogiorno.it