L’Asl punta sulla ricerca clinica Risparmio e cure innovative

L’Asl si concentra sulla ricerca clinica, adottando il progetto “Risparmio e cure innovative” per promuovere lo sviluppo di terapie all’avanguardia. L’obiettivo è favorire un accesso rapido a trattamenti sperimentali, offrendo benefici concreti ai pazienti. La strategia mira a combinare efficienza economica e innovazione medica, puntando a migliorare le cure attraverso processi più rapidi e avanzati.

Grande interesse e una forte spinta verso l’innovazione e l’accesso precoce a nuove terapie, con vantaggi importanti per i pazienti. E’ quanto emerge dalla recente indagine (“survey”) sulla sperimentazione clinica promossa dal Dipartimento oncologico dell’Azienda USL Toscana nord ovest, con il supporto della task force aziendale dedicata. L’indagine, condotta nel corso del 2025, ha visto la partecipazione di 917 dipendenti, confermando come la cultura della ricerca sia un valore trasversale a tutte le professioni sanitarie. La rilevazione ha coinvolto personale proveniente da tutte le 10 aree distretto dell’Azienda e da molte discipline. Nonostante l’89. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Asl punta sulla ricerca clinica “Risparmio e cure innovative“ Ricerca clinica e innovazione: l’Asl Toscana nord ovest traccia il bilancio con oltre 100 studi oncologici attiviUn euro investito ne fa risparmiare tre al Servizio Sanitario Nazionale: tutti i vantaggi finanziari delle nuove terapie erogate a titolo gratuito... Leggi anche: One UI 8.5 punta tutto sulla batteria con il nuovo Risparmio energetico Una selezione di notizie su Asl punta Temi più discussi: L’Asl punta sulla ricerca clinica, oltre 100 studi in Oncologia; Un lunedì di fuoco sulla linea del Cup dell'Asl Toscana Centro: respinto oltre il 43% delle chiamate; Screening oncologici, l’Asl Avellino punta sulla comunicazione: corso di formazione il 21 febbraio; Disturbo dello spettro autistico: a Foggia nasce 'Aquile', il progetto che promuove l'autonomia e l'inclusione - FoggiaToday. L’Asl punta sulla ricerca clinica. Oltre 900 dipendenti partecipano alla survey aziendaleLivorno 3 marzo 2026 L’Asl punta sulla ricerca clinica. Oltre 900 dipendenti partecipano alla survey aziendale ... livornopress.it Screening oncologici, l’Asl Avellino punta sulla comunicazione: corso di formazione il 21 febbraioRafforzare la comunicazione tra medico e paziente per aumentare l’adesione agli screening oncologici gratuiti promossi dalla Regione Campania. È questo l’obiettivo dell’evento formativo organizzato da ... irpiniaoggi.it Una sola telefonata per prenotare visite ed esami. Parte dalla Asl di Bari la sperimentazione del Cup unico nella sanità pugliese, annunciata in commissione Sanità. Un cambiamento organizzativo che punta a semplificare l’accesso ai servizi e ridurre la framm - facebook.com facebook