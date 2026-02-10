L' ex concessionaria comprata dall' Asl per realizzare l' Officina trasfusionale del Piemonte Orientale

L'ex concessionaria Autocusio di Borgomanero cambierà volto e diventerà l'Officina trasfusionale del Piemonte Orientale. L'Asl ha deciso di acquistare il locale per garantire nuovi spazi alle attività di raccolta e lavorazione del sangue. I lavori partiranno a breve e si prevede che l'unità sarà operativa entro pochi mesi. La struttura sarà moderna e più funzionale rispetto a quella attuale.

L'ex Autocusio di Borgomanero acquistato dall'Asl di Novara per 780mila euro, grazie ad una donazione. Il progetto e l'avvio dei lavori L'ex concessionaria Autocusio di Borgomanero sarà trasformata nell'Officina trasfusionale del Piemonte Orientale. L'immobile di corso Sempione 56 è stato acquistato oggi, martedì 10 febbraio, dall'Asl di Novara al prezzo di vendita di 780mila euro. L'acquisto è stato possibile grazie alla donazione di 700mila euro da parte dell'imprenditore Marco Caleffi, in memoria del padre Francesco, attraverso la creazione del progetto ComuniAttivapresso la Fondazione Comunità Novarese.

