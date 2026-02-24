La ricerca dell' Università di Pisa va in scena per le scuole con il progetto StarDust

La ricerca dell'Università di Pisa si presenta alle scuole con il progetto StarDust, nato per coinvolgere gli studenti nel mondo della scienza attraverso teatro e arte. La causa è la volontà di far scoprire il fascino della ricerca scientifica, in particolare il ruolo delle donne in questo campo. L'iniziativa offre spettacoli e laboratori che combinano scienza e creatività, puntando a ispirare i giovani a esplorare nuove idee. La prossima tappa si svolgerà nelle scuole della regione.

Lo spettacolo tra teatro e ricerca è rivolto alle scuole secondarie, in scena a Lucca e Pisa. Iscrizioni entro il 2 marzo Gli studenti e le studentesse delle classi III, IV e V delle scuole secondarie di secondo grado, possono partecipare gratuitamente iscrivendosi entro il 2 marzo. Lo spettacolo andrà in scena a Lucca martedì 3 marzo 2026 dalle 10.30 alle 12.30 presso l'Auditorium San Francesco; e a Pisa sabato 14 marzo 2026 dalle 10.30 alle 12.30 alla Stazione Leopolda di Pisa. L'iniziativa, che si tiene in un mese simbolicamente dedicato a celebrare i contributi delle donne e delle ragazze nella scienza, nasce per testimoniare il contributo femminile alla ricerca e alla costruzione del sapere. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Università di Torino e Affidea Cdc insieme per un progetto di ricerca su reperti dell’antico EgittoL’Università di Torino e Affidea Cdc hanno avviato un nuovo progetto di ricerca sugli reperti dell’antico Egitto.

Ricerca, l'Università per stranieri si aggiudica un finanziamento per un progetto congiunto con l'UzbekistanL'Università per stranieri di Perugia ha ottenuto un finanziamento per un progetto che combina l'insegnamento dell'italiano con l'intelligenza artificiale.

Università, 58 società scientifiche contro tagli e precarietà: Atenei e ricerca ridimensionati. In dieci anni 15mila ricercatori all’esteroROMA – I presidenti di 58 società scientifiche italiane – italianisti, economisti dell’ambiente, antropologi, statistici, filosofi, demografi – hanno sottoscritto una lettera in cui esprimono serie ... repubblica.it

Sicurezza, la ricerca dell'Università di Padova: «Tre donne su quattro vittime di molestie ma quasi nessuna denuncia»Tre donne su quattro (il 73%), nel Veneto, hanno subìto almeno una molestia negli spazi pubblici urbani. Commenti indesiderati, fischi o sguardi intrusivi, attenzioni o interazioni sessuali non ... corrieredelveneto.corriere.it

Secondo i dati ufficiali del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), il totale delle nuove immatricolazioni nel 2024/25 ha raggiunto 307.924 studenti, segnando un leggero aumento dello 0,9% rispetto all’anno precedente - facebook.com facebook

SLA: una ricerca dell'Università di Padova sta riscuotendo grande interesse. Lo studio di tipo preclinico sulla sclerosi laterale amiotrofica è ancora in corso. Ci vorrà del tempo per applicarne i risultati sui pazienti. x.com