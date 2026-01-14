Cortona incontro pubblico per le osservazioni al nuovo Piano operativo
Il Comune di Cortona invita i cittadini a partecipare a un incontro pubblico dedicato alla presentazione e alla discussione delle osservazioni sul nuovo Piano Operativo recentemente adottato. L'iniziativa mira a favorire un confronto trasparente e condiviso sulle linee guida urbanistiche, offrendo l'opportunità di esprimere opinioni e contribuire al processo di sviluppo sostenibile del territorio.
Nuovo incontro pubblico per favorire la condivisione del nuovo Piano Operativo recentemente adottato (ex Regolamento urbanistico) del Comune di Cortona. L’appuntamento è fissato per Giovedì 22 gennaio alle ore 15,30 nella sala del Consiglio comunale (ingresso da piazza Signorelli). Questo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
