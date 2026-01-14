Cortona incontro pubblico per le osservazioni al nuovo Piano operativo

Il Comune di Cortona invita i cittadini a partecipare a un incontro pubblico dedicato alla presentazione e alla discussione delle osservazioni sul nuovo Piano Operativo recentemente adottato. L'iniziativa mira a favorire un confronto trasparente e condiviso sulle linee guida urbanistiche, offrendo l'opportunità di esprimere opinioni e contribuire al processo di sviluppo sostenibile del territorio.

