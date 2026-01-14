Cortona incontro pubblico per le osservazioni al nuovo Piano operativo

Da arezzonotizie.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Cortona invita i cittadini a partecipare a un incontro pubblico dedicato alla presentazione e alla discussione delle osservazioni sul nuovo Piano Operativo recentemente adottato. L'iniziativa mira a favorire un confronto trasparente e condiviso sulle linee guida urbanistiche, offrendo l'opportunità di esprimere opinioni e contribuire al processo di sviluppo sostenibile del territorio.

Nuovo incontro pubblico per favorire la condivisione del nuovo Piano Operativo recentemente adottato (ex Regolamento urbanistico) del Comune di Cortona. L’appuntamento è fissato per Giovedì 22 gennaio alle ore 15,30 nella sala del Consiglio comunale (ingresso da piazza Signorelli). Questo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Ostuni presenta il nuovo Piano strategico del Turismo: incontro pubblico

Leggi anche: Lanciano, adottato il Piano urbano della mobilità sostenibile: al via le osservazioni di associazioni e cittadini

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Variante alla Sr71 a Cortona: partecipato incontro pubblico - Partecipata e numerosa la platea che ha preso parte all’assemblea pubblica al Centro Sociale di Terontola per parlare del progetto della Variante alla Sr71 che dalla località ... lanazione.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.