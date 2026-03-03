Il Caffè Unione di Lecco riapre | a maggio torna lo storico locale di piazza Garibaldi
Il Caffè Unione di Lecco riapre a maggio, riportando il locale storico di piazza Giuseppe Garibaldi alle sue attività. Lo stabile, conosciuto come il
Lecco non dovrà rinunciare al suo Caffè Unione. Lo storico locale di piazza Giuseppe Garibaldi, 1 — uno dei simboli più riconoscibili del centro cittadino, soprannominato da generazioni di lecchesi il "Cantun di ball" — si prepara a riaprire le porte entro maggio. La notizia arriva a poche. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Dopo 42 anni chiude il Caffè Unione: addio allo storico locale di piazza GaribaldiIl 31 gennaio sarà l'ultimo giorno per Luigi e Mirca Nazzari, che lasciano un'istituzione lecchese nata alla fine dell'Ottocento Si chiude un...
Il Caffè Unione di Lecco riapre: a maggio torna lo storico locale di piazza GaribaldiDopo la chiusura dei fratelli Nazzari e alcune settimane di lavori, il locale fondato nel 1889 riparte con una nuova gestione. Alla guida ci sarà Sergio Zappella, professionista del settore con esperi ... leccotoday.it
