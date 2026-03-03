Il Caffè Unione di Lecco riapre | a maggio torna lo storico locale di piazza Garibaldi

Il Caffè Unione di Lecco riapre a maggio, riportando il locale storico di piazza Giuseppe Garibaldi alle sue attività. Lo stabile, conosciuto come il

Lecco non dovrà rinunciare al suo Caffè Unione. Lo storico locale di piazza Giuseppe Garibaldi, 1 — uno dei simboli più riconoscibili del centro cittadino, soprannominato da generazioni di lecchesi il "Cantun di ball" — si prepara a riaprire le porte entro maggio. La notizia arriva a poche. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Dopo 42 anni chiude il Caffè Unione: addio allo storico locale di piazza Garibaldi

