Lutto nel mondo della cultura | è morto lo storico dell' arte Gilberto Ganzer

Lo storico dell’arte Gilberto Ganzer è morto a causa di una lunga malattia. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo culturale, dove era conosciuto per le sue pubblicazioni e le sue conferenze appassionate. Ganzer aveva 65 anni e negli ultimi anni aveva dedicato molto del suo tempo alla divulgazione delle opere d’arte italiane. La sua voce si spegne dopo aver raccontato con passione la storia e i segreti di numerosi capolavori.

Aveva 73 anni. Critico e storico dell’arte, è stato per decenni alla guida dei Musei di Pordenone “Caro Gilberto Ganzer, grazie per le tue inarrivabili lezioni di Storia dell’Arte, per la tua preziosa sensibilità, per il tuo elegante modo di stare al mondo”. Sono molti i messaggi apparsi sui social che ricordano con piacere una delle personalità di spicco della cultura friulana. Gilberto Ganzer è morto questa mattina a 73 anni alla struttura "La Quiete" di Udine dopo aver contribuito a rafforzare e valorizzare l'intero patrimonio presente in Friuli di Venezia Giulia. Lo ha fatto in veste di critico e storico dell’arte, e anche come responsabile di alcuni dei musei regionali.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Lutto nel mondo della cultura agrigentina: è morto Nuccio Mula In questo testo si ricorda la scomparsa di Nuccio Mula, figura di rilievo nella cultura agrigentina. Morto Silvio Craia, il mondo dell’arte in lutto Il mondo dell’arte si commuove per la scomparsa di Silvio Craia, stimato artista maceratese di 88 anni. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Lutto nel mondo della medicina barese: addio al professor Giovanni De Pergola; È morta Angela Azzaro, lutto nel mondo del giornalismo; Morto a 77 anni Fred Smith, storico bassista dei Blondie e dei Television: lutto nel mondo della musica; Ci ha lasciati: lutto nel mondo della TV, non sarà più lo stesso senza lei. Lutto nel mondo della scienza: addio al fisico di fama internazionaleLutto nel mondo della scienza, è morto all’età di 96 anni Antonino Zichichi, fisico di fama internazionale. Lotto contro l’astrologia e più precisamente contro le superstizioni. Il mondo della scienza ... notizie.it Lutto nel mondo accademico: scomparsa a 61 anni Clotilde Bertoni, storica italianistaLa professoressa Bertoni si è spenta a Napoli: aveva 61 anni. I funerali domani a Chiaia, nella chiesa dell’Ascensione. fanpage.it