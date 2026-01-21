Pioppo dopo 10 anni riapre la scuola dell’infanzia | il 18 febbraio l’inaugurazione

A Pioppo, dopo oltre dieci anni di chiusura, la scuola dell’infanzia riapre i battenti. L’inaugurazione ufficiale è prevista per mercoledì 18 febbraio, quando l’Amministrazione comunale consegnerà i nuovi locali di via Polizzi. Questa riapertura rappresenta un importante intervento per il territorio, offrendo nuovamente uno spazio dedicato all’educazione dei più piccoli.

Monreale – Dopo più di un decennio di chiusura, a Pioppo riapre la scuola. Mercoledì 18 febbraio, l’Amministrazione comunale consegnerà e inaugurerà ufficialmente i locali di via Polizzi dell’I.C.S. “Margherita di Navarra”. Un momento simbolico che mette fine a un’attesa iniziata nel 2013, restituendo finalmente ai bambini della frazione uno spazio dedicato interamente alla loro crescita. La scuola è stata oggetto di interventi di riqualificazione che hanno trasformato l’edificio in un ambiente adeguato a tutte le normative vigenti, con spazi pensati su misura per le esigenze della prima infanzia per favorire l’apprendimento e la socializzazione dei «La riapertura di via Polizzi è un momento storico per Pioppo – dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono Dopo oltre dieci anni, riconsegniamo alle famiglie un luogo di formazione fondamentale. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

