Vittoria e primato a Vicenza | il Plebiscito vola in vetta

Il Cs Plebiscito Padova conquista il primo posto a Vicenza grazie a una vittoria importante. La squadra ha dominato la partita, sfruttando le occasioni in attacco e mantenendo alta la concentrazione in difesa. La vittoria permette ai padovani di salire in cima alla classifica del campionato di Serie B di pallanuoto. I giocatori si preparano ora per le prossime sfide, con l’obiettivo di confermare il loro ottimo rendimento.

Nel sentito derby odierno 22 febbraio la compagine di mister Marinelli regola gli avversari con un netto 9-6 nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di pallanuoto maschile di serie B Colpaccio in trasferta per il Cs Plebiscito Padova nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B di pallanuoto. I padovani si sono imposti contro il Rangers Vicenza, conquistando tre punti pesantissimi che valgono il primo posto in classifica al termine di una partita intensa, combattuta e gestita con grande maturità. Il Plebiscito parte fortissimo. Difesa compatta, pressing alto e cinismo in superiorità numerica permettono ai patavini di chiudere il primo tempo avanti 1-3, indirizzando fin da subito l'incontro.

Fortitudo, una vittoria da primato. Classifica ribaltata: Aquila in vettaLa Fortitudo conquista una vittoria importante e si prende la testa della classifica.

