Rete elettrica pronti ad essere eliminati 86 tralicci | due scuole elementari tra le strutture che beneficeranno del riassetto

Nel comune di Rimini, si sta procedendo alla rimozione di 86 tralicci della rete elettrica ad alta tensione, tra cui alcune strutture vicine a due scuole elementari. Il progetto, denominato

Anche il Comune di Rimini sarà protagonista del grande riassetto della rete elettrica ad alta tensione previsto da Terna nell'ambito del progetto "Anello 132 kV Rimini – Riccione". Ben 86 tralicci verranno eliminati sul territorio comunale, e l'avvio dei lavori di interramento dei cavi, atteso a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Al via la rimozione dei tralicci della rete elettrica. Demolito il primo vicino all’ospedale TorregalliL’assessora all’Urbanistica, Biti: “Inizia un intervento che porterà a liberare ampie aree di territorio in mezzo ai quartieri con benefici immediati...

Guasto alla rete elettrica: il sindaco chiude le scuoleL lavori di ripristino sono stati prontamente avviati e stanno proseguendo, rendendo necessaria la chiusura dei plessi a tutela della sicurezza degli...

Temi più discussi: Testato il Vehicle to grid in Germania su 700 auto elettriche. L’Europa è pronta?; Ricarica elettrica, la nuova infrastruttura urbana che può cambiare il mercato dell’energia; Il maxi parco eolico USA entra in funzione: primi MW alla rete; Rete elettrica, partono i cantieri Terna a Riccione: un maxi intervento da 60 milioni.

Rimini, via i tralicci: i cavi dell'energia elettrica saranno interratiAnche il Comune di Rimini sarà protagonista del grande riassetto della rete elettrica ad alta tensione previsto da Terna nell'ambito del progetto Anello 132 kV Rimini – Riccione. Ben 86 tralicci ... altarimini.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026, Di Foggia (Ad Terna): Pronta la rete elettrica per i giochi(Agenzia Vista) Roma, 20 novembre 2025 I Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026 rappresentano, per le infrastrutture di Terna, una sfida che stiamo affrontando con visione e responsabilità ... quotidiano.net

Montesarchio, strade e rete elettrica: al via i ripristini definitivi Leggi qui: https://www.informazionesei.it/montesarchio-strade-e-rete-elettrica-al-via-i-ripristini-definitivi - facebook.com facebook

Al via il riassetto della rete elettrica di Riccione Dal 9 aprile Terna avvierà i lavori per un’opera da 60 milioni di euro che renderà il sistema elettrico dell'area più efficiente e sicuro, specialmente durante i picchi della stagione estiva I benefici per il territ x.com