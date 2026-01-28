Guasto alla rete elettrica | il sindaco chiude le scuole

Il sindaco di Orta di Atella ha deciso di chiudere alcune scuole dopo un guasto alla rete elettrica. Le scuole Ferrara, Carducci e Montessori, tutte in via Migliaccio, sono state temporaneamente chiuse per motivi di sicurezza. Il problema ha causato disagi, e le autorità si sono subito attivate per risolverlo. Nessuna data di riapertura è ancora stata annunciata.

L lavori di ripristino sono stati prontamente avviati e stanno proseguendo, rendendo necessaria la chiusura dei plessi a tutela della sicurezza degli alunni e del personale scolastico Un guasto elettrico provoca la chiusura di alcuni plessi scolastici a Orta di Atella. Ad annunciarlo è il sindaco Antonino Santillo: “A seguito del guasto alla rete elettrica che ha interessato i plessi scolastici Ferrara-Carducci-Montessori, siti in via Migliaccio, l’amministrazione comunale informa che i lavori di ripristino sono stati prontamente avviati e stanno proseguendo, rendendo necessaria la chiusura dei plessi anche per la giornata di domani, 29 gennaio, a tutela della sicurezza degli alunni e del personale scolastico”.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

