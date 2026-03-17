Un ex presidente del Consiglio comunale di Brindisi, appartenente a Fratelli d’Italia, è stato arrestato con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’arresto è stato eseguito a seguito di un’indagine condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, che ha portato all’arresto di tre persone, tra cui il politico locale.

Un’ inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce ha portato all’arresto di tre persone, tra cui un volto noto della politica locale pugliese, Pietro Guadalupi. L’ex presidente del Consiglio comunale di Brindisi, 36 anni, esponente di Fratelli d’Italia, è accusato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’operazione, disposta su richiesta della pubblico ministero della Dda Carmen Ruggiero, ha coinvolto anche Adriano Vitale e Mauro Iaia, mentre un quarto indagato risulta attualmente irreperibile. Leggi anche: Arrestato il segretario politico: fermato in pubblico Il coinvolgimento politico. Pietro Guadalupi, originario di Brindisi, aveva iniziato la carriera politica nel 2010 e, a soli 25 anni, era diventato presidente del Consiglio comunale, uno dei più giovani d’Italia a ricoprire tale ruolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - L’ex presidente del Consiglio comunale di Brindisi, Pietro Guadalupi (FdI), arrestato per estorsione aggravata dal metodo mafioso

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