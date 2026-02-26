Assistenza agli anziani nel Vallo di Diano | parte il progetto Iskra vicina
È partito un nuovo progetto dedicato all’assistenza degli anziani nel Vallo di Diano, promosso dal Consorzio Sociale Tanagro e Alburni. L’obiettivo è migliorare i servizi disponibili nelle comunità locali, coinvolgendo direttamente le famiglie e i soggetti più fragili. La proposta mira a rafforzare il supporto quotidiano e a rendere più accessibili le risorse sul territorio.
Il Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro e Alburni Ambito S10 rafforza la rete territoriale dei servizi con una iniziativa dedicata alle persone anziane e alle loro famiglie. Il progetto “Iskra vicina” nasce nell’ambito delle risorse aggiuntive al Servizio di Assistenza Domiciliare. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Vallo di Diano: giovani e donne protagoniste con la Silver Economy, un bando per nuove imprese e servizi per anziani.Vallo di Diano: la Silver Economy come volano per l’occupazione, un bando punta su giovani e donne Il Vallo di Diano, un’area interna del sud della...
Assistenza agli anziani. La riforma parte con due task force. Socialità al centroNascono due task force: è l’avvio della riforma del sistema sociosanitario toscano dedicato agli anziani.
Temi più discussi: Soggiorni al mare a Pinarella; Piemonte: Adi oltre il target ma restano criticità; Assistenza agli anziani, i Comuni al limite: dal Pd appello alla Regione; Verona, in città un anziano su quattro vive da solo. E l'assistenza non basta.
Nasce Iskra vicina, il servizio di assistenza domiciliare gratuita agli anziani. Tutti i dettagliL’ Ambito S10 – Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro e Alburni rafforza la rete territoriale dei servizi con l’attivazione di Iskra vicina, iniziativa dedicata alle persone anziane e alle loro ... ondanews.it
Nel Valdiano, Tanagro e Alburni assistenza gratuita contro l'isolamentoNuovi servizi a beneficio degli anziani dei territori del Vallo di Diano, Tanagro e Alburni, in provincia di Salerno. (ANSA) ... ansa.it
Szumski (Resistere Veneto): “Rsa, assistenza agli anziani: disastro annunciato. Ma chi ha governato la Regione finora” tinyurl.com/y8sc498v x.com
Lep disabilità, Regione Puglia impugna la Finanziaria 2025 Ricorso alla Consulta per l’assistenza agli studenti con disabilità. Antonio Decaro: “Risorse insufficienti, così rischiamo diseguaglianze” - facebook.com facebook