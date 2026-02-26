Assistenza agli anziani nel Vallo di Diano | parte il progetto Iskra vicina

È partito un nuovo progetto dedicato all’assistenza degli anziani nel Vallo di Diano, promosso dal Consorzio Sociale Tanagro e Alburni. L’obiettivo è migliorare i servizi disponibili nelle comunità locali, coinvolgendo direttamente le famiglie e i soggetti più fragili. La proposta mira a rafforzare il supporto quotidiano e a rendere più accessibili le risorse sul territorio.