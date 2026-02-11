Il nuovo centro per il ’dopo di noi’ Dalla donazione di Siria Mazzei nasce una residenza per disabili

A metà marzo apre ufficialmente il nuovo centro per il ’dopo di noi’ a seguito della donazione di Siria Mazzei. La struttura sarà un punto di riferimento per le persone con disabilità, offrendo servizi residenziali e semiresidenziali. L’inaugurazione si avvicina e tutti aspettano di vedere la realizzazione di un progetto che mira a dare supporto e continuità alle famiglie.

Ci siamo quasi. Alle fine del mese di marzo, sarà ufficialmente inaugurata la nuova struttura per il ’dopo di noi’, un edificio da destinarsi a centro residenziale e semiresidenziale per persone con disabilità. Un’idea nata nel Comune di Larciano dopo un lascito, quello di un fabbricato in via Matteotti, indirizzato proprio all’amministrazione comunale, che fu fatto nel 2010 dalla signora Siria Mazzei, detta la ’Colonnella’, perché moglie di un ufficiale. La donazione fu vincolata al fatto che il Comune di Larciano avrebbe dovuto realizzare un progetto utile per il sociale. "I primi tentativi di trovare i finanziamenti – ci dice il sindaco Lisa Amidei – per fare l’opera furono avviati dall’allora sindaco Antonio Pappalardo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il nuovo centro per il ’dopo di noi’. Dalla donazione di Siria Mazzei nasce una residenza per disabili Approfondimenti su Siria Mazzei Casa Margherita per il "dopo di noi". Residenza per l’autonomia dei disabili Casa Margherita, a Castelfranco, è una residenza dedicata al Un'ondata di solidarietà per l'ospedale: dalla gratitudine di una famiglia nasce una donazione per sette reparti Una famiglia di Perugia ha deciso di sostenere l’ospedale locale attraverso una donazione di dispositivi medici, frutto di una raccolta fondi promossa da cittadini e associazioni. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Siria Mazzei Argomenti discussi: Orbetello, apre il nuovo centro di raccolta: il 9 gennaio alle ore 10.00 l'inaugurazione; In Brianza apre un nuovo centro per l'impiego; Al via il nuovo Centro per l'impiego del Tradatese nella nuova sede di Venegono pagata con i fondi del Pnrr; Sito Istituzionale | Coprogettazione per un nuovo Centro giovani a Villa Ada. Apre a Manerbio il nuovo ‘Centro per la Famiglia dell’Ambito 9 – Bassa Bresciana Centrale’Rivolto alle famiglie dei venti Comuni dell’Ambito 9, il Centro rappresenta un presidio stabile di ascolto, orientamento e accompagnamento, pensato per sostenere il benessere familiare. quibrescia.it Cavalese, ecco il nuovo hub intermodale pronto per le OlimpiadiUna nuova autostazione del trasporto pubblico, con un ampio parcheggio interrato di interscambio modale da 135 posti auto e una nuova rimessa per 15 autobus di Trentino Trasporti, dotata di stalli ... rainews.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.