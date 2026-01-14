Addio a Francesco Benedetti l’anima del Coro Sosat

È scomparso Francesco Benedetti, figura storica e Presidente del Coro Sosat di Trento, all’età di 94 anni. La sua presenza ha segnato profondamente la vita culturale della città, lasciando un’eredità di passione e dedizione alla musica corale. La comunità si unisce nel ricordo di una persona che ha contribuito in modo significativo alla tradizione musicale locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per tutti coloro che hanno condiviso il suo impegno.

La notizia è arrivata ieri e ha attraversato Trento con il peso delle grandi perdite: Francesco Benedetti, storico presidente del Coro Sosat, è morto all'età di 94 anni. Con lui se ne va una delle voci e delle figure più rappresentative del canto corale trentino, un uomo che ha dedicato una parte.

