Rekeep entra in Spreentech Ventures

Rekeep, azienda specializzata nel facility management con sede a Bologna, ha annunciato l’ingresso in Spreentech Ventures, un acceleratore e investitore focalizzato sull’edilizia sostenibile. Questa collaborazione mira a sostenere lo sviluppo di soluzioni tecnologiche nel settore edilizio e rafforzare la presenza dell’azienda nel campo delle innovazioni green. Spreentech Ventures si occupa di investire in progetti e startup che promuovono pratiche e tecnologie rispettose dell’ambiente.

ZOLA PREDOSA (Bologna) Il gruppo bolognese del facility management , acceleratore e investitore green con focus sull’edilizia, per "rafforzare l’impegno nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per l’edilizia". Con sede a Rovereto (Trento) e attivo su tutto il territorio nazionale, Spreentech Ventures sostiene startup innovative early stage in ambiti come l’edilizia 4.0, il green building, la smart city, lo smart building, l’economia circolare, l’impatto Esg e la mobilità di nuova generazione. L’acceleratore accompagna le startup in percorsi di crescita, supportandole nella definizione e nella... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rekeep entra in Spreentech Ventures Rekeep cresce in Portogallo. Acquisita maggioranza EuromexNuova espansione per il colosso del facility management Rekeep, che è appena sbarcato in Portogallo. Premio Biagi, l’impegno di Rekeep: "Omaggio al suo lascito intellettuale"Bologna, 12 marzo 2026 – "Un tributo alla memoria di Biagi, un uomo che ha dedicato la vita a ripensare il lavoro come strumento di inclusione,... Argomenti più discussi: Il Gruppo Rekeep entra in Spreentech Ventures e investe in innovazione tecnologica per l'edilizia; Rekeep entra in Spreentech Ventures; Cambia la gestione degli edifici; Meloni risponde alle accuse mafia: 'Non mi intimidisco'. Il Gruppo Rekeep entra in Spreentech Ventures e investe in innovazione tecnologica per l'ediliziaIl Gruppo Rekeep, principale player italiano attivo nell’integrated facility management, annuncia l’ingresso in Spreentech Ventures, acceleratore e investitore green con focus sull’edilizia, con ... adnkronos.com