Rekeep ha annunciato il proprio impegno nel Premio Biagi, un riconoscimento dedicato alla memoria di Biagi, che ha dedicato la vita a riconsiderare il lavoro come strumento di inclusione e crescita sociale. L’evento si svolge a Bologna, il 12 marzo 2026, e rappresenta un omaggio al suo lascito intellettuale. La cerimonia coinvolge diverse figure del settore e si focalizza su temi legati al lavoro e alla dignità sociale.

Bologna, 12 marzo 2026 – "Un tributo alla memoria di Biagi, un uomo che ha dedicato la vita a ripensare il lavoro come strumento di inclusione, dignità sociale e crescita collettiva". Anche Reekep sostiene l’edizione 2026 del Premio Marco Biagi per la Solidarietà Sociale, iniziativa promossa da il Resto del Carlino con il benestare e il favore della Famiglia Biagi, per dare visibilità alle realtà non profit e agli enti del terzo settore di Bologna e Modena. Il giuslavorista è stato ucciso il 19 marzo 2002 dalle Nuove Brigate Rosse. Un punto di riferimento importante per il terzo settore, anche a 24 anni dalla scomparsa. Rekeep sostiene il premio dedicato a Biagi, la cui premiazione si terrà il 17 marzo nella sede del Carlino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Premio Biagi, l'impegno di Rekeep: "Omaggio al suo lascito intellettuale"

