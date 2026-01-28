Rekeep fa un passo avanti in Portogallo. L’azienda bolognese ha appena annunciato di aver acquistato il 60% di Euromex Facility Services, specializzata in servizi di igiene e pulizia negli ospedali e negli edifici sanitari. Con questa operazione, il colosso del facility management rafforza la presenza internazionale e punta a crescere nel settore.

Nuova espansione per il colosso del facility management Rekeep, che è appena sbarcato in Portogallo. L’azienda bolognese ha acquisito, attraverso la controllata Rekeep World, il 60% di Euromex Facility Services, specializzata nei servizi di igiene e pulizia di edifici in ambito sanitario. Nasce così Rekeep Portugal: Ricardo Cerqueira, ad e socio con una quota pari al 40%, mantiene il proprio ruolo, mentre Federico Gandino (foto, a sinistra, a destra Cerqueira), direttore generale di Rekeep World, assume la carica di presidente. Nell’esercizio 2025 la società, che impiega circa 3.000 dipendenti, ha registrato ricavi per circa 30 milioni di euro, di cui l’80% derivanti da contratti con enti pubblici e il 20% dal settore sanitario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rekeep cresce in Portogallo. Acquisita maggioranza Euromex

Approfondimenti su Rekeep Euromex

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Rekeep Euromex

Argomenti discussi: Rekeep al controllo della portoghese Euromex. Gli advisor; Rekeep sbarca in Portogallo: focus sul settore sanitario; Rekeep punta al Portogallo: Federico Gandino presidente della nuova controllata.

Rekeep cresce in Portogallo. Acquisita maggioranza EuromexRekeep World entra al 60% e nasce Rekeep Portugal. Il business è quello dei servizi. di pulizia e igiene per la sanità. msn.com

Il Gruppo Rekeep sbarca in Portogallo con acquisizione Euromex Facility ServicesAttraverso questa operazione, il Gruppo Rekeep rafforza il proprio posizionamento internazionale, esportando il proprio know-how nel settore sanitario. adnkronos.com

Alba e Rekeep lanciano MFMC II: una nuova partnership per l’efficienza energetica in Italia L’obiettivo è accelerare lo sviluppo di progetti di efficienza energetica in Italia. - facebook.com facebook