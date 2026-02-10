Qualità dell’aria Reggio Calabria è tra i capoluoghi calabresi più virtuosi

Reggio Calabria si piazza tra i capoluoghi calabresi più virtuosi per quanto riguarda la qualità dell’aria. Secondo il rapporto di Legambiente, nel 2025 la città ha registrato meno superamenti dei limiti giornalieri di polveri sottili rispetto ad altri capoluoghi italiani. La situazione complessiva migliora, ma i dati mostrano ancora segnali di fragilità.

Secondo il rapporto "Mal’Aria di città 2026" di Legambiente, la Calabria rispetta i limiti di polveri sottili e biossido di azoto La qualità dell’aria nelle città italiane migliora, ma i progressi restano fragili. Nel 2025, secondo il rapporto “Mal’Aria di città 2026” di Legambiente, solo 13 capoluoghi hanno superato i limiti giornalieri di polveri sottili, un numero in calo rispetto agli anni precedenti. Nessuna città ha superato i limiti annuali per polveri sottili e biossido di azoto. La Calabria si conferma tra le regioni italiane con l’aria più pulita. A Reggio Calabria le centraline hanno registrato livelli di polveri e biossido di azoto sotto i limiti, confermando un buon livello di qualità dell’aria.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Nel 2024, l'Emilia-Romagna si conferma leader in Italia per la raccolta differenziata, raggiungendo il 79% a livello regionale.

