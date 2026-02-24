Reggio Calabria | Noi Liberali punta a riformare acqua tasse e degrado

Noi Liberali ha annunciato la propria candidatura a Reggio Calabria, motivata dalla crescente insoddisfazione per la gestione di acqua, tasse e degrado urbano. La decisione deriva dal bisogno di cambiare le politiche locali e migliorare i servizi ai cittadini. Il movimento si impegna a proporre soluzioni concrete per affrontare questi problemi e a coinvolgere attivamente la comunità. La campagna elettorale prenderà il via nei prossimi mesi, con obiettivi chiari.

Noi Liberali si prepara a scendere in campo a Reggio Calabria. Noi Liberali ha ufficializzato la propria candidatura alle prossime elezioni amministrative a Reggio Calabria. Il commissario regionale Pli Calabria, Giuseppe Gullo, ha delineato la visione del partito per la città metropolitana, criticando la gestione attuale e proponendo un’alternativa basata su valori liberali e riformisti. Gullo ha espresso forte critica alla gestione del sindaco Giuseppe Falcomatà, definendola un’occasione mancata per Reggio Calabria. La città, secondo il commissario, ha il potenziale per diventare un fulcro strategico del Sud Italia, ma soffre di gravi criticità come la qualità dell’acqua, il degrado urbano, la pressione fiscale e la mancanza di valorizzazione turistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Reggio Calabria, degrado al Parco Lineare Sud: spazzaturaIl Parco Lineare Sud di Reggio Calabria è sommerso di spazzatura.

Reggio Calabria: 7 denunce e 30 multe in 72 ore, alcol e degradoReggio Calabria ha registrato sette denunce e trenta multe in 72 ore a causa di comportamenti legati all’alcol e al degrado urbano.

Noi Liberali annuncia la propria presenza alle prossime elezioni amministrative; PLI Reggio Calabria: Falcomatà occasione mancata, pronti a costruire un’alternativa liberale.

