Nuovo piano urbano per Reggio Calabria | progetti di rigenerazione e trasporti sostenibili in cantiere

Reggio Calabria mette in cantiere un nuovo piano urbano. Il Comune ha dato il via a uno dei progetti di rigenerazione più grandi degli ultimi vent’anni, puntando a rinnovare il centro storico, le periferie e migliorare il sistema dei trasporti pubblici. L’obiettivo è riqualificare le aree più sensibili e rendere più efficiente la mobilità in città.

Il comune di Reggio Calabria ha ufficialmente avviato il piano di rigenerazione urbana più ambizioso degli ultimi vent'anni, con progetti che riguardano il centro storico, le periferie e la rete dei trasporti pubblici. Il nuovo programma, presentato martedì 3 febbraio 2026 dal sindaco in carica, punta a trasformare aree degradate in spazi vivibili, sostenibili e accessibili a tutti. L'obiettivo principale è ridurre il degrado urbano, stimolare l'economia locale e migliorare la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sviluppo sostenibile e inclusione sociale. Tra i progetti più significativi, spicca il restauro di tre quartieri storici, tra cui il centro di San Giorgio, già segnato da abbandono e mancanza di manutenzione.

