I dati del commercio a Reggio Calabria cambia il volto del tessuto urbano

A Reggio Calabria, i dati del commercio mostrano un cambiamento significativo nel tessuto urbano. L’analisi dell’ufficio studi Confcommercio “Città e demografia d’impresa” evidenzia come la rete commerciale cittadina stia evolvendo, confermando un processo di trasformazione che interessa molte altre città italiane. Questi numeri riflettono un mutamento nel panorama economico locale, con variazioni nelle attività commerciali e nelle strutture urbane.

Lorenzo Labate: "Il terziario è oggi il principale motore economico delle città e deve essere considerato parte integrante delle politiche di sviluppo urbano" In particolare, tra il 2012 e il 2025 nel centro storico di Reggio Calabria le imprese del commercio al dettaglio sono passate da 606 a 536, con una riduzione dell’11,6%. Una contrazione ancora più marcata si registra nel resto del territorio comunale, dove le attività sono diminuite da 1.520 a 1.131, pari a circa il -25,6%. Di segno opposto l’andamento del comparto alloggio e ristorazione nel centro storico, dove le imprese sono cresciute da 165 nel 2012 a 261 nel 2025, con un incremento superiore al 50%. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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